Источник: участники «Сахалин — 1» надеются на внесудебное разрешение спора с «Роснефтью»

МОСКВА, 3 августа. / ТАСС /. Участники консорциума проекта «Сахалин — 1» рассчитывают урегулировать спор с "Роснефтью" во внесудебном порядке, переговоры об этом ведутся, сообщил ТАСС источник, близкий к одной из сторон.

"Переговоры велись много лет, они не прекращались, но проблема не решена. Конечно, стороны рассчитывают достигнуть договоренностей во внесудебном порядке", — сказал он.

"Роснефть" в иске требует взыскать с участников проекта «Сахалин — 1» средства за «неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 10.07.2015 по 31.05.2018 года». В «Роснефти» обстоятельства спора не комментируют.