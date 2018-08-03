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Источник: участники «Сахалин — 1» надеются на внесудебное разрешение спора с «Роснефтью»
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Источник: участники «Сахалин — 1» надеются на внесудебное разрешение спора с «Роснефтью» 

ТАСС 19 часов назад
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Участники консорциума проекта «Сахалин — 1» рассчитывают урегулировать спор с "Роснефтью" во внесудебном порядке, переговоры об этом ведутся, сообщил ТАСС источник, близкий к одной из сторон.
"Переговоры велись много лет, они не прекращались, но проблема не решена. Конечно, стороны рассчитывают достигнуть договоренностей во внесудебном порядке", — сказал он.
"Роснефть" в иске требует взыскать с участников проекта «Сахалин — 1» средства за «неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 10.07.2015 по 31.05.2018 года». В «Роснефти» обстоятельства спора не комментируют.
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