«Сахалин-1» хочет решить спор с «Роснефтью» до суда

Участники консорциума проекта «Сахалин-1» надеются решить спор с «Роснефтью» во внесудебном порядке. Нефтегазовая компания требует взыскать с них средства за обогащение и проценты, которые были получены «за пользование чужими денежными средствами».

Близкий к одной из сторон источник рассказал, что переговоры велись на протяжении многих лет, однако проблему это так и не решило.

Представители «Роснефти» пока никак не комментируют обстоятельство спора, передаёт ТАСС

Предположительно, иск нефтегазовой компании к участникам проекта «Сахалин-1» может быть связан с перетоками нефти и конденсата, которые находятся между Северной оконечностью месторождения Чайво, которое разрабатывает «Роснефть», и этим же месторождением консорциума.