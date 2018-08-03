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«Сахалин-1» хочет решить спор с «Роснефтью» до суда
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«Сахалин-1» хочет решить спор с «Роснефтью» до суда 

News.ru 18 часов назад
Участники консорциума проекта «Сахалин-1» надеются решить спор с «Роснефтью» во внесудебном порядке. Нефтегазовая компания требует взыскать с них средства за обогащение и проценты, которые были получены «за пользование чужими денежными средствами».
Близкий к одной из сторон источник рассказал, что переговоры велись на протяжении многих лет, однако проблему это так и не решило.
Представители «Роснефти» пока никак не комментируют обстоятельство спора, передаёт ТАСС.
Предположительно, иск нефтегазовой компании к участникам проекта «Сахалин-1» может быть связан с перетоками нефти и конденсата, которые находятся между Северной оконечностью месторождения Чайво, которое разрабатывает «Роснефть», и этим же месторождением консорциума.
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