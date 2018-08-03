Ещё
ВТБ установил документарный лимит 1,3 млрд рублей компании «Автотрасса»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

ВТБ установил документарный лимит 1,3 млрд рублей компании «Автотрасса» 

АиФ Владимир 16 часов назад
Фото: АиФ Владимир
ВТБ установил ООО «Автотрасса» гарантийный лимит в размере 1,3 млрд рублей для обеспечения заявок на участие в тендерах и исполнения обязательств по государственным контрактам.
В рамках одобренного лимита компания уже получила первую гарантию для обеспечения контракта на ремонт участков трассы в Саратовской области: от федеральной автострады «Сызрань — Саратов — Волгоград» через Энгельс, Ершов и Озинки до границы с Казахстаном.
Руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Обновление транспортной инфраструктуры сегодня является одним из приоритетных направлений развития большинства регионов России. ВТБ готов оказывать поддержку компаниям дорожной отрасли, которые занимаются строительством и модернизацией федеральных и региональных трасс. Надеемся, что эффект от нашего сотрудничества с компанией „Автотрасса“ уже в скором времени смогут оценить как автолюбители, так и пассажиры».
Реклама
АиФ Владимир: последние новости
ВТБ реализует залоговое имущество со скидкой до 70% ВТБ увеличил объем выдач кредитов наличными в Иваново в 1,8 раза Прожиточный минимум во Владимирской области вырос на 468 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога706
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение