В Воронеже 16 управляющих компаний добровольно расстались с лицензией

Это лишь четверть всех организаций, попавших в «чёрный список». 16 воронежских управляющих компаний лишили лицензий — их аннулировала региональная жилищная инспекция, об этом сообщили в ведомстве. Всего в «чёрном списке» было 70 компаний. Претензии к ним начались после проверок — выяснилось, что фактически домами они не управляли более полугода. Специалисты жилинспекции предложили им самостоятельно написать заявления о прекращении действия лицензии — на это решилось всего 16 компаний, для них эта процедура завершится мирно, без судебного разбирательства. Всего в Воронежской области выдано 288 лицензий управляющим компаниям.