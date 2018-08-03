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В Воронеже 16 управляющих компаний добровольно расстались с лицензией
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В Воронеже 16 управляющих компаний добровольно расстались с лицензией 

Вести Воронеж 15 часов назад
Это лишь четверть всех организаций, попавших в «чёрный список». 16 воронежских управляющих компаний лишили лицензий — их аннулировала региональная жилищная инспекция, об этом сообщили в ведомстве. Всего в «чёрном списке» было 70 компаний. Претензии к ним начались после проверок — выяснилось, что фактически домами они не управляли более полугода. Специалисты жилинспекции предложили им самостоятельно написать заявления о прекращении действия лицензии — на это решилось всего 16 компаний, для них эта процедура завершится мирно, без судебного разбирательства. Всего в Воронежской области выдано 288 лицензий управляющим компаниям.
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