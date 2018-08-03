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США ввели санкции против российского банка
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США ввели санкции против банка «Агросоюз» 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Mladen Antonov
США в рамках мер в отношении КНДР ввели санкции против российского банка "Агросоюз", говорится в опубликованном заявлении американского министерства финансов.
Банк "Агросоюз", согласно данным РИА Рейтинг, по состоянию на 1 июля занимал 202 место среди российских банков по размеру активов с показателем 11,4 миллиарда рублей. Единственным владельцем банка является Андрей Шляховой, свидетельствует размещенная на сайте ЦБ РФ информация, датированная 21 мая 2018 года. "Агросоюз" зарегистрирован в Москве.
Кроме того, в санкционный список по КНДР попал гражданин Северной Кореи Вон Чон (Jung Won) 1971 года рождения, который предположительно проживает в Москве.
Также под санкции попали китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.
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