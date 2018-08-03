Путин подписал закон о создании российских офшоров

Документ предусматривает «более гибкий правовой режим, в частности, налогового и валютного регулирования».

Как уточняет ТАСС , международной компанией, зарегистрированной в таких спецрайонах, может стать иностранное юридическое лицо. При этом его офис или иные объекты должны располагаться на островах. На тот же статус могут претендовать российские структуры, работающие в качестве ООО, публичных или непубличных акционерных обществ.

Под действие закона не попадают кредитные и некредитные финансовые организации и операторы платёжных систем. Остальные получат спецстатус вместе с государственной регистрацией в ЕГРЮЛ, если они возьмут на себя официальные обязательства инвестировать в проекты на территории России. Минимальный объём вложений составляет 50 миллионов рублей в первые полгода с момента регистрации.

Налогообложение резидентов российских офшоров будет проходить по следующим ставкам: 0% на доходы от дивидендов, 5% на доходы от акций международных холдинговых компаний.