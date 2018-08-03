Media Markt приготовился покинуть Россию

Media Markt начал ликвидацию ассортимента перед уходом из России

Немецкая сеть бытовой техники и электроники Media Markt объявила о ликвидации ассортимента перед уходом с российского рынка.

«Мы ликвидируем весь ассортимент в наших магазинах — десятки тысяч наименований товаров: от крупной бытовой техники и смартфонов до компьютерной техники и оборудования для геймеров», — сказано в заявлении ритейлера.

По данным сети, она будет распродавать товар со скидками до 70% до конца августа. По вопросам гарантийных обязательств с сентября MediaMarkt перенаправляет клиентов к специалистам в магазинах « М. Видео ».

В начале лета владелец ритейлера — немецкая Ceconomy договорилась продать российский бизнес Media Markt группе «Сафмар» Михаила Гуцериева , которая уже владеет «М.видео» и «Эльдорадо». Немецкая компания получит 15% в группе «М.видео». Закрытие сделки планируется на III квартал 2018 г.

Российский Media Markt оценен для сделки примерно в $170 млн, говорили ранее представители «М.видео». Общая сумма сделки составит $470 млн, уточнял председатель совета директоров «М.видео» Саид Гуцериев

После сделки бренд Media Markt уйдет из России : магазины будут переименованы в «М.видео» или в «Эльдорадо». По данным «М.видео», ребрендинг завершится во II квартале 2019 г.

Владелец «М.видео» купит бизнес Media Markt в России

31 июля заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цариковский заявил «Интерфаксу» , что планируемая сделка «не приведет к доминированию „М.видео“ на рынке, так как Media Markt не занимал доминирующую часть на рынке». В то же время «М.видео» — крупнейший в России ритейлер на рынке бытовой техники и электроники. Суммарная доля «М.видео» и «Эльдорадо» на российском рынке потребительской электроники — около 29,2% на конец 2017 г., тогда как у Media Markt — 3,3%.

Как уточнял Цариковский ТАСС , Федеральная антимонопольная служба может одобрить сделку в ближайшие дни.

Вечером в пятницу после объявления о распродаже сайт Media Markt работает с перебоями. «В связи с глобальной распродажей и увеличением количества посещений сайта могут наблюдаться сбои в работе сайта», — сообщил ритейлер на своей официальной странице во «В контакте».