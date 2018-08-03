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Последняя западная сеть отелей покинула Крым
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Из Крыма ушла последняя западная сеть отелей 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Американская сеть отелей Best Western Hotels & Resorts ушла из Крыма. Об этом сообщает Reuters.
Компания покинула полуостров из-за санкций со стороны Вашингтона, которые запрещают американским компаниям вести дела в Крыму и проводить трансакции через крымские банки. До Best Western Hotels & Resorts полуостров покинул другой крупный игрок в отельном бизнесе — Radisson.
Агентство отмечает, что отель «Best Western Севастополь» по-прежнему работает, но бренд исчез из оформления и систем бронирования. «Теперь мы называемся просто „Гостиница Севастополь“. Но ничего не поменялось, стандарты те же, три звезды. Просто перестали платить за франшизу», — заявил сотрудник отеля.
16 июля сообщалось, что сервис бронирования Booking.com приостановил свою деятельность на территории Крыма из-за санкций. Уточнялось, что туристы больше не могут бронировать жилье на полуострове, ставить оценки и оставлять отзывы. Владелица одного из отелей в Крыму поделилась официальным ответом сервиса, в котором уточняется, что Booking.com обязан соблюдать торговые санкции Евросоюза в отношении Крыма, так как организация базируется в Нидерландах.
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