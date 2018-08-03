Последняя западная сеть отелей покинула Крым

Из Крыма ушла последняя западная сеть отелей

Американская сеть отелей Best Western Hotels & Resorts ушла из Крыма. Об этом сообщает Reuters.

Компания покинула полуостров из-за санкций со стороны Вашингтона, которые запрещают американским компаниям вести дела в Крыму и проводить трансакции через крымские банки. До Best Western Hotels & Resorts полуостров покинул другой крупный игрок в отельном бизнесе — Radisson

Агентство отмечает, что отель «Best Western Севастополь» по-прежнему работает, но бренд исчез из оформления и систем бронирования. «Теперь мы называемся просто „Гостиница Севастополь“. Но ничего не поменялось, стандарты те же, три звезды. Просто перестали платить за франшизу», — заявил сотрудник отеля.