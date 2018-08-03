Ещё
«Финтех» разработает механизмы подключения к платформе «мастерчейн» сторонних компаний
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

«Финтех» разработает механизмы подключения к платформе «мастерчейн» сторонних компаний 

Прайм 9 часов назад
МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Ассоциация «Финтех» (АФТ), в которую входят ЦБ РФ и крупнейшие российские банки, разработает механизмы подключения к своей блокчейн-платформе «мастерчейн» компаний, не входящих в ассоциацию, говорится в пресс-релизе по итогам заседания набсовета АФТ.
"До конца 2018 года мы представим стратегию продвижения платформы. Подчеркну, что в настоящее время платформа доступна только для членов АФТ, однако интерес к ней проявляют другие участники рынка. В ближайшее время мы планируем выработать подходы и механизмы к подключению остальных игроков", — цитирует пресс-служба управляющего директора АФТ Татьяну Жаркову.
Мастерчейн — это инструмент взаимодействия между участниками финансового рынка, использующий технологию распределенных реестров. Он позволяет проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать финансовые сервисы. Кроме того, мастерчейн ускоряет обмен информацией между контрагентами и обеспечивает необходимый уровень доверия при проведении финансовых операций.
АФТ учреждена в конце 2016 года. В состав ассоциации входят Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, банк «Открытие», Национальная система платежных карт, Киви банк, банк «АК Барс», РНКО Платежный центр, Тинькофф банк, Райффайзенбанк. Среди ассоциированных членов — ПАО «МТС», «МБ Инновации», Ростелеком, ООО «Регион Финансовые услуги» и Внешэкономбанк.
Прайм: последние новости
США ввели санкции против банка "Агросоюз" Майнеры криптовалюты строят собственную электрическую инфраструктуру Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в $1 трлн
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога705
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение