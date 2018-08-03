«Газпром экспорт» и австрийский клуб «Аустрия» подписали соглашение о спонсорстве

Как отмечается на сайте дочернего предприятия «Газпрома» , спонсорство ориентировано на поддержку проектов австрийского клуба в области развития молодежного и детско-юношеского спорта.

«Газпром и Австрию объединяет долгая история отношений в области поставок газа, которые насчитывают 50 лет. В 1968 году первое соглашение на поставку газа из СССР было подписано с компанией OMV. Сегодня Австрия — один из крупных покупателей российского газа. В 2017 году объем поставок достиг рекордной цифры в 9.1 млрд куб.м», — говорится также в сообщении.

Напомним, что «Газпром» является официальным партнером Лиги чемпионов, а также спонсирует несколько клубов.