Ещё
«Газпром экспорт» и австрийский клуб «Аустрия» подписали соглашение о спонсорстве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

«Газпром экспорт» и австрийский клуб «Аустрия» подписали соглашение о спонсорстве 

SPORT24.ru 9 часов назад
Как отмечается на сайте дочернего предприятия «Газпрома», спонсорство ориентировано на поддержку проектов австрийского клуба в области развития молодежного и детско-юношеского спорта.
«Газпром и Австрию объединяет долгая история отношений в области поставок газа, которые насчитывают 50 лет. В 1968 году первое соглашение на поставку газа из СССР было подписано с компанией OMV. Сегодня Австрия — один из крупных покупателей российского газа. В 2017 году объем поставок достиг рекордной цифры в 9.1 млрд куб.м», — говорится также в сообщении.
Напомним, что «Газпром» является официальным партнером Лиги чемпионов, а также спонсирует несколько клубов.
SPORT24.ru: последние новости
На продвижение концепции ЗОЖ потратят 160 млн рублей Власти хотят взыскать 2,8 млрд рублей с подрядчика «Санкт-Петербург Арены» Поставщики «Магнита» перестали спонсировать «Краснодар». Клуб потерял $ 20 млн в год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога706
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение