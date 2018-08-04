В Уфе управляющая компания оштрафована на 200 тысяч рублей за опасный дом

Управляющая компания ОАО «УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ», не исполнившая предписание Госкомжилнадзора республики по устранению нарушений в доме по адресу ул. Владивостоксая, 4/2, оштрафована на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета. В указанном многоквартирном доме выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью людей. Однако компания не спешила их устранять.

«В адрес управляющей компании вновь было направлено предписание на устранение нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении по ч.24 ст.19.5 КоАП РФ. Материалы были переданы в Мировой суд Советского района г. Уфы», — рассказали в пресс-службе комитета.

Суд оштрафовал компанию на 200 тысяч рублей.