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В Уфе управляющая компания оштрафована на 200 тысяч рублей за опасный дом
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В Уфе управляющая компания оштрафована на 200 тысяч рублей за опасный дом 

АиФ-Уфа 12 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
Управляющая компания ОАО «УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ», не исполнившая предписание Госкомжилнадзора республики по устранению нарушений в доме по адресу ул. Владивостоксая, 4/2, оштрафована на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета. В указанном многоквартирном доме выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью людей. Однако компания не спешила их устранять.
«В адрес управляющей компании вновь было направлено предписание на устранение нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении по ч.24 ст.19.5 КоАП РФ. Материалы были переданы в Мировой суд Советского района г. Уфы», — рассказали в пресс-службе комитета.
Суд оштрафовал компанию на 200 тысяч рублей.
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