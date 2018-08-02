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ОАО «РЖД» рассчитывает увеличить перевозки нефтяных грузов
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ОАО «РЖД» рассчитывает увеличить перевозки нефтяных грузов 

РЖД-Партнер 2 августа 2018
Фото: РЖД-Партнер
В проекте Долгосрочной программы развития до 2025 года (ДПР ОАО «РЖД») указано, что компания усилит работу по предложению конкурентоспособной услуги по перевозке нефтяных грузов. Сегодня холдинг теряет объемы из-за ввода новых трубопроводов. По расчетам компании к 2020 году ежегодные потери могут составить порядка 15 млн тонн нефтегрузов. Тем не менее, холдинг «РЖД» планирует к 2025 году нарастить объемы перевозок нефтяных грузов до 260 млн тонн.
При этом в 2018 году падение объемов продолжится. Будет погружено 232 млн тонн, при том, что в 2017 году было перевезено 235,5 млн тонн. Рост начнется с 2019 года (233,7 млн т).
Как отмечается в ДПР, этому будет способствовать ввод новых мощностей по производству нефтяной и нефтехимической продукции (в частности, реализация проектов Восточной Нефтехимической компании и Амурского ГПЗ). Также будет выстроена системная работа по взаимодействию с ПАО «Транснефть» в части географической и продуктовой сегментации перевозок нефти и нефтепродуктов железнодорожным и трубопроводным транспортом соответственно. Кроме того, при реализации проекта «Создание железнодорожного северного широтного хода „Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево“ и железнодорожных подходов к нему» (СШХ), прогнозируется дополнительный вывоз экспортоориентированной продукции предприятий нефте— и газохимической отрасли севера Уральского федерального округа в направлении портов Северо-Запада.
РЖД-Партнер: последние новости
«Ростерминалуголь» в июле 2018 года отгрузил на экспорт 1,4 млн тонн угля ОАО «РЖД» рассчитывает увеличить перевозки нефтяных грузов До конца года складской рынок Московского региона увеличится на 1,1 млн кв. м
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