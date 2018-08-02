ОАО «РЖД» рассчитывает увеличить перевозки нефтяных грузов

В проекте Долгосрочной программы развития до 2025 года ( ДПР ОАО «РЖД» ) указано, что компания усилит работу по предложению конкурентоспособной услуги по перевозке нефтяных грузов. Сегодня холдинг теряет объемы из-за ввода новых трубопроводов. По расчетам компании к 2020 году ежегодные потери могут составить порядка 15 млн тонн нефтегрузов. Тем не менее, холдинг «РЖД» планирует к 2025 году нарастить объемы перевозок нефтяных грузов до 260 млн тонн.

При этом в 2018 году падение объемов продолжится. Будет погружено 232 млн тонн, при том, что в 2017 году было перевезено 235,5 млн тонн. Рост начнется с 2019 года (233,7 млн т).