Starbucks начнет принимать к оплате криптовалюты

Starbucks разрешит клиентам использовать криптовалюты для оплаты товаров в сети кофеен

Компания Starbucks в скором времени позволит клиентам использовать криптовалюты для оплаты товаров в одноименной сети кофеен. Форма оплаты будет непрямая.

В минувшую среду Starbucks объявила о том, что ее партнерами в данном проекте выступают корпорация Microsoft и компания Intercontinental Exchange. Последняя была основана в 2000 году, занимается предоставлением финансовой информации и владеет группой NYSE Group, в состав которой входит Нью-йоркская фондовая биржа. Партнеры разрабатывают платформу Bakkt, предназначенную для хранения криптовалют и обмена их на товары и услуги.

Starbucks не планирует самостоятельно принимать криптовалюты в качестве средства оплаты в кофейнях. В роли посредника выступит Bakkt, которая будет автоматически менять их на американские доллары, которые потребители будут использовать в качестве средства оплаты.

Разработчики рассчитывают запустить платформу в ноябре этого года. Starbucks не уточнила, когда она сможет подключиться к Bakkt, создаваемой естественно не только для обслуживания клиентов сети кофеен, но и для других частных предприятий.

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу. Одной из самых известных разновидностей криптовалюты является биткойн, стремительный рост популярности которого произошел в последние годы.

Starbucks основана в 1971 году. Сеть объединяет более 26 тыс. одноименных кофеен в 75 странах мира. В России открыто около 100 кофеен, большинство из которых находится в Москве. Штаб-квартира компании расположена в городе Сиэтл (штат Вашингтон).