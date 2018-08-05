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Господдержку на 30 миллионов рублей получат предприятия легкой промышленности Нижегородской области в 2018 году
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Господдержку на 30 миллионов рублей получат предприятия легкой промышленности Нижегородской области в 2018 году 

Нижегородская правда 7 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Государственную поддержку на 30 миллионов рублей получат предприятия легкой промышленности Нижегородской области в 2018 году. Конкурсная комиссия одобрила заявки по 12 проектам нижегородских предприятий. Об этом сообщили в региональном минпроме.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, поддержка предоставляется в виде субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам в размере ставки рефинансирования и осуществляется за счет средств областного бюджета.
Например, среди одобренных заявок — проекты АО «Меридиан» и ООО «Адонис».
«По предварительным подсчетам общая сумма субсидий, которые АО «Мериадиан» и ООО «Адонис» получат на компенсацию процентной ставки по кредитам в 2018 году, составит около 7 миллионов рублей. Кредиты предприятия берут на реализацию новых проектов», — заявил министр.
Он также рассказал, что получение субсидируемого кредита позволит ООО «Адонис» закупить сырье и материалы для выполнения обязательств по контракту с ПАО «НК „Роснефть“ и по другим контрактам в рамках реализации проекта „Увеличение объемов производства спецодежды в корпоративном стиле“. „Кроме того, в рамках этого же проекта на предприятии будет создано 30 рабочих мест, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и повысить её качество, а также в 2 раза увеличить к 2021 году налоговые отчисления в бюджет“, — сообщил Максим Черкасов.
Он также рассказал, что „АО „Меридиан“ благодаря государственной поддержке планирует закупить новое оборудование, а также сырье и материалы для нового проекта производства форменной одежды. „На этом предприятии также планируется создание новых рабочих мест — численность сотрудников компании увеличится на 60 человек. Реализация проекта позволит на протяжении 2019-2021 годов ежегодно увеличивать объемы производства на 30%. Примерно в 2 раза за это время увеличится и объем налоговых отчислений компании“, — добавил Максим Черкасов.
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