«Русал» снизил чистую прибыль во втором квартале на 31%

"Русал" во втором квартале снизил скорректированную чистую прибыль по отношению к первому на 31% до $218 млн, следует из отчета компании.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 8%. За полугодие чистая скорректированная прибыль выросла на 15% до $535 млн Выручка за квартал уменьшилась на 18% до $2,25 млрд, год к году показатель уменьшился на 8,7%. За полугодие выручка выросла на 4% до $4,99 млрд

Совет директоров компании не рекомендовал выплачивать дивиденды за первое полугодие.