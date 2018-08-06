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«Иркутскэнерго» предложила инвесторам участок под майнинговую ферму
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«Иркутскэнерго» предложила инвесторам участок под майнинговую ферму 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Московский Монитор
ИРКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Компания «Иркутскэнерго» (входит в холдинг EN+ Олега Дерипаски) объявила конкурс для выбора арендатора участка со свободной энергомощностью 14,8 МВт, предложенного под майнинговую ферму, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
"Объявлен конкурс на аренду участка со свободной мощностью 14,8 МВт для развития энергоемкого бизнеса. В компании надеются на привлечение партнеров из высокотехнологичных отраслей — в том числе, таких как обработка данных и майнинг криптовалют", — говорится в сообщении.
Отмечается, что участок площадью 21 тыс. кв. м находится в городской черте Иркутска. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 августа, подведение итогов назначено на 27 августа 2018 года. Других подробностей в пресс-службе компании корреспонденту ТАСС раскрывать не стали.
Компания ведет также переговоры с потенциальными партнерами для создания энергоемкого бизнеса в Иркутске, Ангарске, Братске и Усть-Илимске (города Иркутской области). В компании отметили, что в Иркутской области тариф на электроэнергию для промышленных потребителей в России почти в 11 раз ниже, чем, например, в Сингапуре, являющемся лидером по предоставлению услуг центров обработки данных в Азии, и является самым низким на электроэнергию для промышленных потребителей в России.
"Этот фактор в сочетании с холодным климатом Сибири обеспечит низкие эксплуатационные затраты вычислительных мощностей", — отмечают в компании.
"Иркутскэнерго" — крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя ТЭЦ и ГЭС, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтные заводы и обогатительную фабрику. В настоящее время более 90% акций «Иркутскэнерго» находятся в собственности холдинга «Евросибэнерго» (входит в группу EN+ Олега Дерипаски).
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