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Китай прибирает к рукам энергетическую инфраструктуру ЕС
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Китай прибирает к рукам энергетическую инфраструктуру Европы 

Вести Экономика 10 часов назад
Фото: EPA
Китайская государственная электросетевая компания China Southern Power Grid приобрела 25,48% акций люксембургской энергоснабжающей компании Encevo S. A., сообщает The Paper.
Инвестиционный фонд Ardian сообщил, что согласился продать China Southern Power Grid свою долю в размере 25,48% акций Encevo.
Encevo — оператор более 10150 км линий электропередачи и более 3700 км газопроводов в Европе. Encevo работает в нескольких секторах энергетики через две дочерние компании — Creos и Enovos Luxembourg.
Creos фокусируется на управлении электросетями и газораспределительными сетями. Enovos Luxembourg занимается продажей энергии клиентам в Люксембурге и Германии.
Стороны не раскрывают сумму сделки. По данным источников Reuters, в рамках сделки проданная доля оценена примерно в €400 млн  Такие компании, как Encevo, привлекательны для китайских сетевых компаний. Считается, что они способны приносить стабильную прибыль, поскольку большая часть их доходов и прибыли регулируется и гарантируется местными правительствами.
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