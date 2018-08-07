Швейцарский бизнесмен опротестовал отзыв лицензии у «Газбанка»

Банк лишили лицензии в начале июля

Самарский «Газбанк» оказался втянут в судебную тяжбу. Его иностранный акционер, а именно — швейцарская компания GVR FINANCE SA.

подала иск против Центрального банка России . Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте московского арбитража.

— Истец просит признать недействительным приказ Центробанка об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у «Газбанка», — сообщили в суде.

Правда, процесс продолжится не раньше, чем в сентябре. Как оказалось, иностранец подал иск с нарушениями. Устранить их бизнесмен должен до 31 августа.

Согласно данным «Газбанка», GVR FINANCE SA. владела 8,3% акций. Собственником компании является Давид Гаон из Женевы. Также акционерами банка были представители других стран, в том числе Аргентины, Кипра, Великобритании, Австрии, а также депутат Самарской губернской думы Андрей Кислов

«Газбанк» лишили лицензии 11 июля. По информации Центробанка, причиной стали неоднократные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем.

Вместе с этим оказались заморожены зарплаты и пенсии тысяч самарцев. Причем без денег остались не только простые горожане, но и чиновники. Посмотрите наш репортаж о том, что происходило в банке после известия об отзыве лицензии.

23 июля вкладчикам банка начали выдавать страховые выплаты. Всего им перечислят 17,8 миллиарда рублей.