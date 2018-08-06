МТС объявил о выходе на рынок ИТ-аутсорсинга

Компания планирует стать ИТ-подразделением для своих клиентов, в том числе предоставляя в аренду собственные мощности — клиенты смогут перенести свои мощности в облака оператора или передать ему на сопровождение инфраструктуру.

С помощью новых услуг оператор рассчитывает расширить базу корпоративных клиентов и стать для них «единым окном» в ИТ.

Основной для оператора для развития ИТ-услуг станет системный интегратор «Энвижн груп», который в 2015 году был выкуплен у материнской АФК «Система» за $264 млн По данным на 2017 год, доля «Энвижн груп» на рынке ИТ-аутсорсинга составляла менее 0,5%, однако МТС планирует увеличить долю рынка до 10% к 2022 году.