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МТС объявил о выходе на рынок ИТ-аутсорсинга
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МТС объявил о выходе на рынок ИТ-аутсорсинга 

RB.ru 8 часов назад
Компания планирует стать ИТ-подразделением для своих клиентов, в том числе предоставляя в аренду собственные мощности — клиенты смогут перенести свои мощности в облака оператора или передать ему на сопровождение инфраструктуру.
С помощью новых услуг оператор рассчитывает расширить базу корпоративных клиентов и стать для них «единым окном» в ИТ.
Основной для оператора для развития ИТ-услуг станет системный интегратор «Энвижн груп», который в 2015 году был выкуплен у материнской АФК «Система» за $264 млн По данным на 2017 год, доля «Энвижн груп» на рынке ИТ-аутсорсинга составляла менее 0,5%, однако МТС планирует увеличить долю рынка до 10% к 2022 году.
Подобный бизнес ведут и другие операторы большой четверки. Так, «Вымпелком» на базе собственных дата-центров предоставляет решения по проектированию, внедрению и обслуживанию ИТ-систем, автоматизации инженерных систем зданий, ИТ-консалтинг, системы информационной безопасности и решения в области интернета вещей.
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