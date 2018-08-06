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«Роснефть» остается крупнейшим независимым производителем газа в РФ
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«Роснефть» остается крупнейшим независимым производителем газа в РФ 

Газета.Ru 7 часов назад
"Роснефть" сохранила за собой звание крупнейшего независимого производителя газа в России, добыв во II квартале 16,46 млрд м3.
Согласно стратегии развития Компании «Роснефть-2022», реализация основных проектов по добыче газа позволит «Роснефти» занять долю в 20% на газовом рынке РФ при росте добычи до показателей выше 100 миллиардов кубометров.
В рамках реализации проекта Роспан продолжается активная фаза строительства ключевых производственных объектов инфраструктуры.
На установке комплексной подготовки газа и конденсата Восточно — Уренгойского лицензионного участка завершены монтаж печей огневого подогрева и работы по устройству теплоизоляции на резервуарах. На дожимной компрессорной станции продолжается установка систем обвязок технологического оборудования.
На железнодорожном терминале на станции Коротчаево ведется монтаж шаровых резервуаров, рукавов налива ПБТ, устройство эстакад.
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