ФАС оштрафовала «Победу» за непредставление документов о ценах на билеты

Санкт-Петербургское УФАС проводит мониторинг цен на авиаперевозки по маршрутам, пролегающим из/в аэропорт "Пулково". При этом информацию о динамике цен в антимонопольный орган предоставили все получившие запросы авиакомпании, кроме "Победы".

Как отмечает УФАС, авиакомпания "Победа" была уведомлена надлежащим образом. Тем не менее ее представители в УФАС на рассмотрение дела об административном правонарушении не явились.