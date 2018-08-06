Ещё
ФАС оштрафовала «Победу»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.05
–0.26 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

ФАС оштрафовала «Победу» за непредставление документов о ценах на билеты 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") оштрафована на 450 тысяч рублей за непредставление документов, сообщает Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
Санкт-Петербургское УФАС проводит мониторинг цен на авиаперевозки по маршрутам, пролегающим из/в аэропорт "Пулково". При этом информацию о динамике цен в антимонопольный орган предоставили все получившие запросы авиакомпании, кроме "Победы".
Как отмечает УФАС, авиакомпания "Победа" была уведомлена надлежащим образом. Тем не менее ее представители в УФАС на рассмотрение дела об административном правонарушении не явились.
"Победа" базируется в московском аэропорту "Внуково". За 2017 год авиакомпания перевезла 4,6 миллиона пассажиров.
Последние новости
Петросян рассказал, что у него "гора свалилась с плеч" Брат за брата: десантник устроил самосуд из-за гибели родственника Китайские СМИ рассказали о "кошмарном сценарии" для США
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени104
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение