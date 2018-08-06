Башкирская содовая компания планирует сократить половину сотрудников

Башкирская содовая компания намерена осуществить массовое сокращение сотрудников предприятия из-за отказала республиканских властей передать ей гору Тортау.

По некоторым данным, под сокращение могут попасть 50% сотрудников БСК. Согласно сообщению, размещенному на официальном портале центра раскрытия информации, до 1 декабря генеральный директор должен предоставить совету директоров план оптимизации вовлечённого в основное производства персонала. Кроме того, компания планирует сократить объём производства основных продуктов в связи с дефицитом сырья, поскольку до сегодняшнего дня БСК не предоставлено месторождение известняка, пригодного для производства соды. По информации источника, имеющиеся у компании запасы известняка позволят ей функционировать до 2022 года. Для запуска нового месторождения компании потребуется 5 лет.

Эксперты предполагают, что массовые увольнения станут превентивным ударом в сторону республиканского правительства, поскольку вслед за ними грядет волна народных протестов. И все это может произойти в преддверии выборов в Курултай. Напомним, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров раскритиковал власти региона за твердую политику в отношении Шихан.

Фото:пресс-служба БСК