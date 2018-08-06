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Глава «Нафтогаза» намекнул на угрозы из России
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Глава «Нафтогаза Украины» намекнул на угрозы из России 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев рассказал об угрозах, которые он регулярно получает в связи со своей деятельностью. Об этом он признался в интервью «Украинской правде».
По его словам, угрозы в его адрес поступают регулярно, их так много, что он «даже не запоминает» их.
«Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу», — заявил Коболев.
На уточняющий вопрос о том, поступают ли эти угрозы из России, Коболев ответил уклончиво.
«Я не могу это комментировать», — подчеркнул он.
В июле сообщалось, что для главы «Нафтогаза» приобрели бронированный внедорожник Cadillac Escalade, ранее Коболева возили на Toyota Highlander. Причиной тогда называлось предостережение от «внешних угроз жизни и здоровью» главы предприятия.
В компании ранее неоднократно говорили, что Коболев получал угрозы, а в 2015 году на дом главы «Нафтогаза» было совершено нападение — он подвергся обстрелу.
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Комментарии12  Ещё 1 источник 
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