Ещё
Волгоградские предприятия участвуют в межрегиональной промкооперации
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.05
–0.26 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Волгоградские предприятия участвуют в межрегиональной промкооперации 

АиФ Волгоград 5 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области продолжается работа по развитию внутренней и межрегиональной промышленной кооперации, а также привлечению предприятий к реализации масштабных инвестпроектов.
По данным пресс-службы губернатора, одним из участников промышленной кооперации является ОАО «Волгограднефтемаш», которое успешно сотрудничает с подразделениями ПАО «Газпром». За 2017-2018 годы оно отгрузило продукции в другие регионы на сумму более 5 миллиардов рублей. Сейчас на заводе завершается изготовление крупногабаритного оборудования для завода «GTL-Технологии» в Узбекистане. Два азотных и два воздушных скруббера весом более 400 тонн доставят туда водным путем. ОАО «Волжский абразивный завод» продолжает работать с компаниями «Роскосмос», «Ростех», ПАО «Газпром». Предприятие также является одним из лучших поставщиков Магнитогорского металлургического комбината. Волжское предприятие «ИЗОПАН РУС» изготовило уникальные алюминиевые сэндвич-панели для роботизированного завода группы компаний «Черкизово» по производству сырокопченых колбас. Отметим, в Волгоградской области за шесть месяцев 2018 года объем произведенной продукции увеличился более чем на 72 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 463 миллиарда рублей.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградским дольщикам начали выдавать компенсации Промсвязьбанк запустил новый зарплатный онлайн-проект Волгоградские власти обсудили новое законодательство, касающееся дольщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени105
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую3
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение