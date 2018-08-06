Волгоградские предприятия участвуют в межрегиональной промкооперации 

В Волгоградской области продолжается работа по развитию внутренней и межрегиональной промышленной кооперации, а также привлечению предприятий к реализации масштабных инвестпроектов.
По данным пресс-службы губернатора, одним из участников промышленной кооперации является ОАО «Волгограднефтемаш», которое успешно сотрудничает с подразделениями ПАО «Газпром». За 2017-2018 годы оно отгрузило продукции в другие регионы на сумму более 5 миллиардов рублей. Сейчас на заводе завершается изготовление крупногабаритного оборудования для завода «GTL-Технологии» в Узбекистане. Два азотных и два воздушных скруббера весом более 400 тонн доставят туда водным путем. ОАО «Волжский абразивный завод» продолжает работать с компаниями «Роскосмос», «Ростех», ПАО «Газпром». Предприятие также является одним из лучших поставщиков Магнитогорского металлургического комбината. Волжское предприятие «ИЗОПАН РУС» изготовило уникальные алюминиевые сэндвич-панели для роботизированного завода группы компаний «Черкизово» по производству сырокопченых колбас. Отметим, в Волгоградской области за шесть месяцев 2018 года объем произведенной продукции увеличился более чем на 72 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 463 миллиарда рублей.