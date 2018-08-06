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«КАМАЗ-Лизинг» отчитался о работе в первом полугодии
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«КАМАЗ-Лизинг» отчитался о работе в первом полугодии 

Ростех 5 часов назад
Фото: Ростех
Фото: ПАО «КАМАЗ»
Компания «КАМАЗ-Лизинг» подвела итоги работы в первом полугодии этого года. Согласно отчетности, предприятие реализовало 1689 автомобилей «КАМАЗ» при запланированных 677, выполнив бизнес-план на 249%.
По словам генерального директора лизинговой компании «КАМАЗ» Андрея Гладкова, по результатам первого полугодия 2018 года объемы реализации увеличены в 2,5 раза как в сравнении с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом прошлого года. «За шесть месяцев мы практически выполнили намеченный годовой план по отгрузкам. Сейчас важно не почивать на лаврах, а ставить себе новые задачи и двигаться к их реализации», — подчеркнул руководитель «КАМАЗ-Лизинга».
В первом полугодии 2018 года лизинговая компания «КАМАЗ» ввела ряд изменений. В частности, была выведена на рынок новая продуктовая линейка; снижена ставка нормы доходности, что привело к снижению стоимости финансовой услуги для лизингополучателей. Кроме того, «КАМАЗ-Лизинг» ввел экспресс-проверку для сделок с суммой договора не выше 15 млн рублей. Теперь полная проверка лизингополучателей занимает всего один день.
В течение шести месяцев лизинговая компания «КАМАЗ» активно принимала участие в федеральных и региональных программах поддержки лизинговой отрасли. Было открыто два представительства компании — в Москве и Санкт-Петербурге. Во втором полугодии начнут работать еще пять филиалов.
Кроме того, лизинговая компания «КАМАЗ» модернизировала интернет-сайт. Новый ресурс отвечает самым современным техническим требованиям, имеет максимально удобный и понятный интерфейс, позволяющий пользователям легко найти необходимую информацию, задать вопросы, оставить заявку, сделать расчет по интересующей технике, выбрать необходимый продукт для приобретения в лизинг от производителя.
«КАМАЗ-Лизинг» продолжает сотрудничество с постоянными клиентами и наращивает лизинговый портфель за счет развития сотрудничества с новыми компаниями. Лизинговый портфель компании за год увеличился в два раза и сегодня составляет 20,5 млрд рублей. За шесть месяцев текущего года реализованы крупные контракты с корпоративными клиентами. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, — представители крупного, малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными оказались магистральные тягачи КАМАЗ-5490 NEO, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65117.
Привлечь внимание покупателей к приобретению «КАМАЗов» в лизинг помогают лизинговые продукты «КАМАЗ-Лизинга» — это «Лизинг для уверенных», ориентированный на крупный бизнес, «Лизинг для амбициозных» — для среднего бизнеса, «Лизинг для активных» — для малого бизнеса, «Аренда» — для интересующихся изъятой из лизинга автотехникой, а также специальная программа «Лизинг оборудования для сервисных центров» — для официальных дилеров КАМАЗа. Кроме того, в июле стартовала акция-новинка «Премиум» — специальное предложение для самых надежных клиентов. Также пока еще действует летняя акция для сельхозпроизводителей и акционная программа «Лизинг для лидеров», направленная на приобретение в лизинг самосвалов и автопоездов.
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