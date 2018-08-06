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«Роснефть» обогнала Сбербанк по капитализации акций
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«Роснефть» обогнала Сбербанк по капитализации обыкновенных акций 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: РИА Новости
«Роснефть» обогнала Сбербанк по капитализации обыкновенных акций, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 13:25 по московскому времени, стоимость акций «Роснефти» выросла на 1,78% и составила 418,55 рубля за бумагу. Капитализация компании составила 4,43 трлн рублей. По состоянию на 13:25 по московскому времени, стоимость акций Сбербанка увеличилась на 1,06% — до 204,35 рубля за бумагу. Капитализация Сбербанка составила 4,41 трлн рублей.
С учетом привилегированных акций Сбербанка, рыночная стоимость которых составляет сейчас примерно 178 млрд рублей, Сбербанк остается самой дорогой компанией России.
Ранее совет директоров «Роснефти» одобрил начало программы выкупа акций, в рамках которой планируется выкупить не более 340 млн акций компании на сумму до $2 млрд Реализация программы buyback будет осуществляться с даты одобрения программы советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно. Акции, приобретенные в рамках программы buyback, будут находиться на балансе группы «Роснефть».
Ранее компания пояснила, что данная программа будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.
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