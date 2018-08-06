Алексей Мирошниченко настроит риск-менеджмент ВЭБа под новые задачи

Как отмечается в сообщении ВЭБа , новому заместителю председателя Внешэкономбанка предстоит построение эффективной системы управления рисками «с учетом характера и масштабов деятельности опорного института развития, сфокусированного на активной поддержке крупнейших инфраструктурных и высокотехнологичных проектов и экспорта российской продукции».

Задача непростая, особенно с учетом серьезной трансформации Внешэкономбанка, которую проводит его председатель Игорь Шувалов . В меморандуме ВЭБа, недавно утвержденном Правительством РФ , зафиксированы отрасли для инвестирования — по 12 направлениям Указа президента РФ от 7 мая 2018 года № 204. При этом, в соответствии со Стратегией развития банка, сохраняется сфокусированность на развитии промышленности высоких переделов, инфраструктуры, инновационных технологий и поддержке экспорта. Важно, что смягчены критерии отбора проектов (минимальная стоимость проектов снижена с 2 млрд руб. до 1 млрд руб., минимальный срок окупаемости проектов сократился с 5 лет до 1 года). А значит, самих проектов, большинство которых будут реализованы в регионах России, станет намного больше. А это означает появление новых рабочих мест и повышение уровня жизни людей.

Максим Кондратенко. Эксперты отмечают, что в условиях роста выдач новых кредитов и расширения фронта работ укрепление команды высококлассными специалистами абсолютно оправдано. «Качественное управление рисками давно стало элементом успеха для компаний и особенно для финансовых структур. Критичным является профессионализм людей — необходимый уровень квалификации может быть только следствием большого опыта в разных видах риска и в работе с разными отраслями», — говорит старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров. ВЭБ как банк развития с коммерческими банками не конкурирует. Наоборот, он создает дополнительные условия для их входа в крупнейшие проекты, например, в рамках фабрики проектного финансирования. «Приход Алексея Мирошниченко — логичный шаг для ВЭБа. Алексей — хорошо известный на рынке специалист с отличной академической подготовкой и большим опытом, релевантным для ВЭБа. Он решал схожие задачи в Газпромбанке: снижал стоимость риска, работал с предприятиями различных отраслей, в том числе в сфере проектного финансирования», — говорит член правления банка ВТБ

Берется ВЭБ и за такие проекты, которые коммерческим банкам сложны или неинтересны. Например, из-за слишком длинных сроков выхода проекта на окупаемость. Для ВЭБа приемлемы проекты и сроком в 20 лет, при условии максимального эффекта для экономики и возвратности вложений. Благодаря той же фабрике проектного финансирования в важнейшие проекты смогут войти и коммерческие банки — на комфортный для них промежуток времени. «Специфика риск-менеджмента при проектном финансировании, как правило, заключается в повышенных рисках, связанных с более длинными сроками, сложностью работ в рамках проектов, выборе подрядчиков» — отмечает Максим Кондратенко.