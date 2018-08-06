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PepsiCo сменила гендиректора
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PepsiCo сменила гендиректора 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Reuters
Генеральный директор американской транснациональной корпорации PepsiCo 62-летняя Индра Нуйи покидает пост после 12 лет работы в этой должности. Ее место займет 54-летний Рамон Лагуарта, сообщила пресс-служба компании.
«Совет директоров единогласно проголосовал за 54-летнего Рамона Лагуарта, который заменит 62-летнюю Индру Нуйи на посту генерального директора. Нуйи уйдет в отставку 3 октября после 24 лет работы в компании, из которых последние 12 она провела в качестве генерального директора», — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что Индра Нуйи останется председателем правления корпорации до начала 2019 года, чтобы обеспечить плавный переход.
Рамона Лагуарту уже избрали в совет директоров PepsiCo. Ранее он курировал глобальные проекты и занимался корпоративной стратегией.
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