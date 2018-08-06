Внешэкономбанк подал иск о банкротстве торговой компании КТЗ в Чувашии

Иск был подан 2 августа и пока не принят к производству судом. Сумма исковых требований ВЭБ составляет 70,9 млрд рублей.

ООО «Четра — Комплектующие и запасные части» было зарегистрировано в 2006 году в Чувашии. Предприятие занимается продажей запчастей к тракторам, экскаваторам, бульдозерам, комбайнам и к другой сельскохозяйственной технике, а также комплектующих на гусеничные экскаваторы.

Ранее ВЭБ инициировал банкротство еще одной торговой компании КТЗ — ООО «Четра — Промышленные машины». Иск был подан в июне, сумма требований также составляет 70,9 млрд рублей. Следующее заседание суда по иску пройдет 28 августа.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года наблюдательный совет ВЭБ принял «дефолтную стратегию» в отношении КТЗ. В Арбитражный суд Чувашской Республики были поданы несколько исков о банкротстве предприятий, входящих в концерн. При этом представитель ВЭБ сообщил, что с учетом значимости активов КТЗ будут приняты все меры, чтобы предотвратить остановку или сбой производства на предприятиях КТЗ.