Ещё
Реклама в видео по запросу на ТВ уверенно растет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
74.05
–0.26 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Реклама в видео по запросу на ТВ уверенно растет 

Ruvod.com 3 часа назад
Фото: Ruvod.com
Реклама в видео по запросу у основных провайдеров кабельного телевидения продолжает устойчиво расти.
По данным Canoe Ventures, компании специализирующейся на динамической вставке рекламы, во втором квартале рекламные показы совокупно выросли на 20% до 6,8 млрд, 80% из них пришлись на STB и 20% — на иные устройства,
Во втором квартале прошло 2 409 кампаний — 83% рекламы в платном ТВ, 17% — промо в сетях. В первом квартале прошло всего 2 522 кампании, с числом показов 6.1 млрд
С начала года число рекламных показов составило 13 млрд, в 2017 году — 23,3 млрд, в 2016 — 17,9 млрд, а в 2015 — 11,8 млрд
Эд Папазян, президент Media Dynamics, заявил, что эти показы не равны числу просмотров, которое составляет примерно половину от указанных цифр.
Но Крис Пиццурро, глава по маркетинговым продажам Canoe возражает: «Наши данные — это число показов, а не рекламных вставок. Поскольку Canoe считает показ только с момента начала проигрывания рекламы, не надо уменьшать приведенные значения. Если они и искажают реальные показатели, то только за счет совместного просмотра».
Canoe имеет национальные данные по 36 млн домохозяйств от трех крупнейших кабельных вещателей: Comcast, Cox и Charter Spectrum.
Большинство рекламных вставок Canoe — мид-роллы в течение эпизода, а не до или после — 5,9 млн показов. Среднее число роликов за паузу было чуть меньше 4 — 3,87 с уровнем просмотра 99%. У пре-роллов — 1,1., пост-роллов — 1,04.
В среднем за эпизод, 57% времени потребители видели рекламный ролик единожды. Средняя кампания составляла максимум 2 показа за эпизод.
Высочайшая средняя VOD активность — по данным Canoe о показах — происходит в выходные — 1,1 млрд показов каждую субботу и воскресенье.
ИСТОЧНИК: MediaPost
Ruvod.com: последние новости
«Цифровое телевидение» берет партнеров под контроль Conviva: ТВ-стриминг в мире продолжает расти Правительство выделило 74,1 млн рублей на онлайн-трансляцию выборов в Госдуму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени104
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение