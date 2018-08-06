Реклама в видео по запросу на ТВ уверенно растет

Реклама в видео по запросу у основных провайдеров кабельного телевидения продолжает устойчиво расти.

По данным Canoe Ventures, компании специализирующейся на динамической вставке рекламы, во втором квартале рекламные показы совокупно выросли на 20% до 6,8 млрд, 80% из них пришлись на STB и 20% — на иные устройства,

Во втором квартале прошло 2 409 кампаний — 83% рекламы в платном ТВ, 17% — промо в сетях. В первом квартале прошло всего 2 522 кампании, с числом показов 6.1 млрд

С начала года число рекламных показов составило 13 млрд, в 2017 году — 23,3 млрд, в 2016 — 17,9 млрд, а в 2015 — 11,8 млрд

Эд Папазян, президент Media Dynamics, заявил, что эти показы не равны числу просмотров, которое составляет примерно половину от указанных цифр.

Но Крис Пиццурро, глава по маркетинговым продажам Canoe возражает: «Наши данные — это число показов, а не рекламных вставок. Поскольку Canoe считает показ только с момента начала проигрывания рекламы, не надо уменьшать приведенные значения. Если они и искажают реальные показатели, то только за счет совместного просмотра».

Canoe имеет национальные данные по 36 млн домохозяйств от трех крупнейших кабельных вещателей: Comcast, Cox и Charter Spectrum.

Большинство рекламных вставок Canoe — мид-роллы в течение эпизода, а не до или после — 5,9 млн показов. Среднее число роликов за паузу было чуть меньше 4 — 3,87 с уровнем просмотра 99%. У пре-роллов — 1,1., пост-роллов — 1,04.

В среднем за эпизод, 57% времени потребители видели рекламный ролик единожды. Средняя кампания составляла максимум 2 показа за эпизод.

Высочайшая средняя VOD активность — по данным Canoe о показах — происходит в выходные — 1,1 млрд показов каждую субботу и воскресенье.

ИСТОЧНИК: MediaPost