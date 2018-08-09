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«Русал» предупредил об остановке заводов
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«Русал» предупредил об остановке заводов, на рынке прогнозируют дефицит металла 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
«Русал» объявил, что вслед за Надвоицким заводом в Карелии может законсервировать еще несколько предприятий, работающих на экспорт, если санкции Минфина США не будут сняты в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.
С апреля американские активы компании были заморожены, а для американских граждан введен безусловный запрет на любой бизнес с ней. При этом рынок США составляет всего 15% от всего производства «Русала».
Цены на металл на Лондонской бирже поднялись на несколько процентов, а агентство Fitch выступило с прогнозом, согласно которому рынок может столкнуться с длительным дефицитом металла и ростом цен на алюминий до трех тысяч долларов за тонну.
Такой сценарий маловероятен по ряду причин, в том числе потому, что это невыгодно самим США, считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин:
Тимур Нигматуллин, аналитик компании «Открытие Брокер»: «Рынок алюминия — это эффективный рынок, который учитывает в себе влияние многочисленных факторов. Все, что можно было заложить в цены, уже заложено, поэтому не стоит ожидать, что в базовом сценарии развития с рынком произойдет что-то невообразимое. Рынок алюминия, как и рынок любого другого сырья, который торгуется публично на бирже, очень волатильный, движение на несколько процентов — это, по сути, всего лишь рыночная волатильность. Я бы не выделял как-то особенно движение в данном случае. Рынок постепенно придет в норму, потому что не в интересах США, которые являются одним из ключевых потребителей алюминия, сильно дисбалансировать рынок. Это не скажется на „Русале“ как-то негативно с точки зрения существования бизнеса в его нынешнем виде. Компания будет просто работать при гораздо меньшей норме прибыли. Как компания, которая поставляет свою продукцию на ряд региональных рынков, в том числе на азиатские рынки, по всей видимости, она не будет работать исключительно на склад. Теоретически эту компанию может поглотить какой-то другой игрок, у которого норма прибыли выше, но это не говорит о том, что подобная сделка в принципе возможна в обозримом будущем. Либо просто менеджмент, совет директоров, акционеры договорятся с Минфином США, изменится структура собственности, корпоративного управления, и санкции будут смягчены. Сейчас работа идет именно в этом направлении, были наняты консультанты, которые являются посредниками между „Русалом“, En+ и Минфином США».
Между тем РБК со ссылкой на источник, близкий к компании, сообщил, что срок контрактов «Русала» на поставку алюминия зарубежным клиентам завершается 1 октября и, если в ситуации с санкциями ничего не изменится, вся продукция, предназначенная иностранным потребителям, отправится на склад.
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Комментарии2  Ещё 30 источников 
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