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«Русал» законсервирует завод в Карелии
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«Русал» законсервирует завод в Карелии из-за санкций 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
"Русал" из-за санкций приступил к консервации электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании.
Он подчеркнул, что после введенных США санкций Надвоицкий алюминиевый завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья.
"Поэтому с апреля 2018 года НАЗ работает только на склад, генерируя значительные убытки", — пояснил представитель "Русала".
Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Русала" во втором квартале текущего года снизилась по отношению к первому кварталу на 31%, до $218 млн  Отмечается, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года указанный показатель вырос на 8%.
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