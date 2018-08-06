«Русал» законсервирует завод в Карелии из-за санкций

Он подчеркнул, что после введенных США санкций Надвоицкий алюминиевый завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья.

"Поэтому с апреля 2018 года НАЗ работает только на склад, генерируя значительные убытки", — пояснил представитель "Русала".

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Русала" во втором квартале текущего года снизилась по отношению к первому кварталу на 31%, до $218 млн Отмечается, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года указанный показатель вырос на 8%.