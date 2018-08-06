Ананьев обжаловал решение суда о законности санации Промсвязьбанка

Дмитрий Ананьев , бывший председатель правления Промсвязьбанка до введения в банк временной администрации, подал апелляцию на решение суда о законности приказов Банка России в рамках санации Промсвязьбанка, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Жалоба подана в понедельник 6 августа и еще не принята к рассмотрению.

Ранее в конце июня Арбитражный суд Москвы решил в части требований оставить без рассмотрения иск Промсвязьбанка в лице Дмитрия Ананьева к ЦБ. «Суд решил требования (…) Дмитрия Николаевича Ананьева (…) о назначении временной администрации, о признании недействительным приказа Банка России (…) 12.01.2017 об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка, о признании недействительным предписания Банка России от 11.12.2017 (…) оставить без рассмотрения, в удовлетворении остальной части требования отказать», — сказала судья при оглашении решения.

Также в конце июня Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска компании Promsvyaz Capital B. V. Дмитрия Ананьева к ЦБ.