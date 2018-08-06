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«ТПК Алвин» увеличивает объем выпуска изделий при поддержке Корпорации МСП
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«ТПК Алвин» увеличивает объем выпуска изделий при поддержке Корпорации МСП 

Рамблер 1 час назад
Фото: Fotolia
ООО «ТПК Алвин», одно из ведущих предприятий Самарской области по производству пластиковых и алюминиевых окон, инвестировала 10 млн рублей в развитие предприятия. Банк ТКБ открыл кредитную линию компании по низкой ставке 10,6% годовых при обеспечении в виде поручительства Корпорации МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Средства направлены на приобретение материалов, комплектующих, фурнитуры и др.
В результате реализации проекта предприятие успешно завершило ряд действующих проектов и приступило к реализации новых заказов, увеличило объем выпуска продукции и обеспечило дальнейшее устойчивое развитие производства.
ООО «ТПК Алвин» изготавливает до 15 тыс. кв. м. изделий в месяц. Помимо производства окон компания производит и монтирует москитные сетки, жалюзи, перегородки, рольставни, гаражные ворота и шлагбаумы и др. Предприятие оснащено автоматизированными производственными линиями ведущих европейских компаний. Также на заводе действует собственная линия ламинации и линия по производству стеклопакетов.
По состоянию на 06 августа 2018 года субъекты МСП Самарской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 5,3 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 5,6 млрд рублей.
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