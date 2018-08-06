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«Русал» начинает консервацию электролизных мощностей Надвоицкого завода из-за санкций
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«Русал» начинает консервацию электролизных мощностей Надвоицкого завода из-за санкций 

ТАСС 1 час назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Русал" начинает консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии из-за санкций, сообщил ТАСС представитель компании.
По его словам, после введения США санкций в отношении компании Надвоицкий алюминиевый завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась невостребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок.
"Поэтому с апреля 2018 года НАЗ работает только на склад, генерируя значительные убытки. В связи с ситуацией, в которой оказался Надвоицкий алюминиевый завод после введения санкций, для того, чтобы снизить убытки, «Русал» вынужден начать в августе консервацию электролизных мощностей НАЗа", — сообщил представитель компании.
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