«Русал» начинает консервацию электролизных мощностей Надвоицкого завода из-за санкций

По его словам, после введения США санкций в отношении компании Надвоицкий алюминиевый завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась невостребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок.

"Поэтому с апреля 2018 года НАЗ работает только на склад, генерируя значительные убытки. В связи с ситуацией, в которой оказался Надвоицкий алюминиевый завод после введения санкций, для того, чтобы снизить убытки, «Русал» вынужден начать в августе консервацию электролизных мощностей НАЗа", — сообщил представитель компании.