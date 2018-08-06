Газпром вынудили приостановить важную программу

«Нафтогаз» вынудил Газпром приостановить важную программу

Газпром приостановил программу внешних заимствований в связи с судебным разбирательством с украинским «Нафтогазом» , сообщили СМИ со ссылкой на банковские источники.

Reuters напоминает, что Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам Газпрома в Нидерландах . Позже Газпром заявил, что добился через апелляцию приостановки исполнения этого решения, но «Нафтогаз» 19 июня сообщил о разрешении Коммерческого суда Лондона на заморозку активов Газпрома в стране в рамках мер по обеспечению решения Стокгольмского арбитражного суда, передает РИА «Новости»

В связи с последним обстоятельством, отмечают источники Reuters, западные банки, традиционно работающие с Газпромом, выразили обеспокоенность. Они заявили об опасениях, что средства, которые Газпром привлечет в ходе программы заимствований, тоже могут быть заморожены.

Также, говорят источники, российская компания столкнулась с более высокими затратами по займам, а также длительной неопределенностью из-за судов с Нафтогазом.

Еще один источник сообщил о намерении Газпрома провести в середине июня встречу с инвесторами, чтобы оценить потенциальный спрос на евробонды в фунтах стерлингов. Но встречу, по данным агентства, отменили за несколько дней до решения суда Лондона. Более того, зашли в тупик планы Газпром выпустить осенью евробонды в евро и иенах.

Один из источников отметил, что решение приостановить программу заимствований указывает на обострение отношений между Москвой и Западом из-за санкций США против российских бизнесменов и ситуации с отравлением Скрипалей в Британии.