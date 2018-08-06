Ещё
Газпром вынудили приостановить важную программу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.76
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.65
+0.00 Золото
1208.90
+0.02 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1561
–0.0126
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

«Нафтогаз» вынудил Газпром приостановить важную программу 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Газпром приостановил программу внешних заимствований в связи с судебным разбирательством с украинским «Нафтогазом», сообщили СМИ со ссылкой на банковские источники.
Reuters напоминает, что Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам Газпрома в Нидерландах. Позже Газпром заявил, что добился через апелляцию приостановки исполнения этого решения, но «Нафтогаз» 19 июня сообщил о разрешении Коммерческого суда Лондона на заморозку активов Газпрома в стране в рамках мер по обеспечению решения Стокгольмского арбитражного суда, передает РИА «Новости».
В связи с последним обстоятельством, отмечают источники Reuters, западные банки, традиционно работающие с Газпромом, выразили обеспокоенность. Они заявили об опасениях, что средства, которые Газпром привлечет в ходе программы заимствований, тоже могут быть заморожены.
Также, говорят источники, российская компания столкнулась с более высокими затратами по займам, а также длительной неопределенностью из-за судов с Нафтогазом.
Еще один источник сообщил о намерении Газпрома провести в середине июня встречу с инвесторами, чтобы оценить потенциальный спрос на евробонды в фунтах стерлингов. Но встречу, по данным агентства, отменили за несколько дней до решения суда Лондона. Более того, зашли в тупик планы Газпром выпустить осенью евробонды в евро и иенах.
Один из источников отметил, что решение приостановить программу заимствований указывает на обострение отношений между Москвой и Западом из-за санкций США против российских бизнесменов и ситуации с отравлением Скрипалей в Британии.
В июле «Нафтогаз» уже заявлял, что намерен продолжить принудительное взыскание с Газпрома средств по решению суда, арестовывая активы российской компании по всему миру. При этом «Нафтогаз» признавал, что апелляционный суд Швеции временно приостановил процедуру взыскания на территории этой страны. Газпром намерен был использовать это решение при обжаловании действий судебных приставов в других странах.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Русал» из-за санкций начал консервацию крупного предприятия ФНС приступила к раскрытию налоговой тайны Канадскую компанию обвинили в помощи России в «войне» против Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США
Рубль упадет до осени145
Власти хотят денег от миллионов россиян864
Что спасает экономику Украины от краха2
Получить льготу по «коммуналке» станет проще4
Видео
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение