Газпром вынудили приостановить важную программу

Газпром приостановил программу внешних заимствований в связи с судебным разбирательством с украинским «Нафтогазом», сообщили СМИ со ссылкой на банковские источники.
Reuters напоминает, что Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам Газпрома в Нидерландах. Позже Газпром заявил, что добился через апелляцию приостановки исполнения этого решения, но «Нафтогаз» 19 июня сообщил о разрешении Коммерческого суда Лондона на заморозку активов Газпрома в стране в рамках мер по обеспечению решения Стокгольмского арбитражного суда, передает РИА «Новости».
В связи с последним обстоятельством, отмечают источники Reuters, западные банки, традиционно работающие с Газпромом, выразили обеспокоенность. Они заявили об опасениях, что средства, которые Газпром привлечет в ходе программы заимствований, тоже могут быть заморожены.
Также, говорят источники, российская компания столкнулась с более высокими затратами по займам, а также длительной неопределенностью из-за судов с Нафтогазом.
Еще один источник сообщил о намерении Газпрома провести в середине июня встречу с инвесторами, чтобы оценить потенциальный спрос на евробонды в фунтах стерлингов. Но встречу, по данным агентства, отменили за несколько дней до решения суда Лондона. Более того, зашли в тупик планы Газпром выпустить осенью евробонды в евро и иенах.
Один из источников отметил, что решение приостановить программу заимствований указывает на обострение отношений между Москвой и Западом из-за санкций США против российских бизнесменов и ситуации с отравлением Скрипалей в Британии.
В июле «Нафтогаз» уже заявлял, что намерен продолжить принудительное взыскание с Газпрома средств по решению суда, арестовывая активы российской компании по всему миру. При этом «Нафтогаз» признавал, что апелляционный суд Швеции временно приостановил процедуру взыскания на территории этой страны. Газпром намерен был использовать это решение при обжаловании действий судебных приставов в других странах.