«РБ Лизинг» вышел на рынок лизинга легкового и коммерческого транспорта

Компания «РБ Лизинг» вышла в новый для себя сегмент рынка — лизинг легкового и коммерческого транспорта. Используемая компанией скоринговая модель оценки лизингополучателя и максимально автоматизированные бизнес-процессы позволят принимать решение в течение двух — четырех рабочих часов после представления клиентом минимального пакета требуемых документов, отмечается в сообщении Росбанка , материнской организации «РБ Лизинга».

Разработка проекта проходила в сотрудничестве c другими компаниями группы Societe Generale в России: Росбанком, Русфинанс Банком и ALD Automotive. «Максимальная ориентация на синергетический эффект от взаимодействия компаний группы Societe Generale в России позволит клиентам получить одну из самых низких процентных ставок на рынке лизинга; возможность рассмотрения заявки по сканированным копиям документов и без выездных проверок; минимальный авансовый платеж от 15%; рассмотрение документов без представления финансовой отчетности при авансовом платеже от 25%; ускоренный процесс оформления лизинговой сделки от подачи заявки до момента выдачи автомобиля клиенту — за четыре дня (при наличии автомобиля и ПТС у дилерского центра)», — подчеркивается в релизе.

«Обладая многолетней экспертизой в лизинге, в 2018 году мы приняли решение сфокусировать усилия на рынке автолизинга для малого и среднего бизнеса. Этот сегмент является одним из сильнейших драйверов роста всей лизинговой индустрии, и «РБ Лизинг» сделает все возможное, чтобы предоставить клиентам новый, уникальный продукт с сервисом высочайшего уровня», — комментирует генеральный директор ООО «РБ Лизинг» Гурам Кудрявцев.