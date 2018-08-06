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«РБ Лизинг» вышел на рынок лизинга легкового и коммерческого транспорта
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«РБ Лизинг» вышел на рынок лизинга легкового и коммерческого транспорта 

Банки.ру 6 часов назад
Компания «РБ Лизинг» вышла в новый для себя сегмент рынка — лизинг легкового и коммерческого транспорта. Используемая компанией скоринговая модель оценки лизингополучателя и максимально автоматизированные бизнес-процессы позволят принимать решение в течение двух — четырех рабочих часов после представления клиентом минимального пакета требуемых документов, отмечается в сообщении Росбанка, материнской организации «РБ Лизинга».
Разработка проекта проходила в сотрудничестве c другими компаниями группы Societe Generale в России: Росбанком, Русфинанс Банком и ALD Automotive. «Максимальная ориентация на синергетический эффект от взаимодействия компаний группы Societe Generale в России позволит клиентам получить одну из самых низких процентных ставок на рынке лизинга; возможность рассмотрения заявки по сканированным копиям документов и без выездных проверок; минимальный авансовый платеж от 15%; рассмотрение документов без представления финансовой отчетности при авансовом платеже от 25%; ускоренный процесс оформления лизинговой сделки от подачи заявки до момента выдачи автомобиля клиенту — за четыре дня (при наличии автомобиля и ПТС у дилерского центра)», — подчеркивается в релизе.
«Обладая многолетней экспертизой в лизинге, в 2018 году мы приняли решение сфокусировать усилия на рынке автолизинга для малого и среднего бизнеса. Этот сегмент является одним из сильнейших драйверов роста всей лизинговой индустрии, и «РБ Лизинг» сделает все возможное, чтобы предоставить клиентам новый, уникальный продукт с сервисом высочайшего уровня», — комментирует генеральный директор ООО «РБ Лизинг» Гурам Кудрявцев.
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