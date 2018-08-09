ФАС одобрила ходатайство «М. Видео» о покупке сети Media Markt 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство «М. Видео» о покупке торговой сети Media Markt, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке. Ее реализация позволит привлечь новые инвестиции в отрасль и будет способствовать развитию сети», — сообщили в пресс-службе.
Компании сообщили о грядущей сделке весной 2018 г. Как сообщали СМИ, в результате поглощения бренд Media Markt фактически уйдет с российского рынка, так как запланирован ребрендинг сети: вывески сменят на «М. Видео» или «Эльдорадо».