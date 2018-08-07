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Баимский ГОК на Чукотке планируют запустить в 2022 году
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Баимский ГОК на Чукотке планируют запустить в 2022 году 

ТАСС 22 минуты назад
ТАСС, 7 августа. Запуск Баимского горно-обогатительного комбината для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений «Песчанка» на Чукотке намечен на 2022 год, сообщил на пресс-конференции во вторник глава региона Роман Копин.
"Первые инвестиции увидим в 2018 году, а запуск проекта по добыче металла
с 2022 года", — сказал глава региона.
Инвестором выступит казахстанская компания Kaz Minerals, чье участие в проекте Копин назвал «хорошим решением для региона». «Компания опытная, есть два таких по параметрам проекта, реализованных в Казахстане. Здесь сложнее с климатическими, природными условиями, придется решать логистические задачи совместно с регионом, федеральным правительством», — добавил губернатор.
На данный момент власти региона формируют повестку для реализации этого проекта совместно с дальневосточным полпредством, Минвостокразвития, Минфином. Профильная для проекта линия электропередачи Билибино — Кекура — Баимка готова почти на 40%.
Ресурсы Баимской площади — 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций). Лицензия до 2033 года на «Песчанку» с запасами 7,1 млн тонн меди принадлежит ГДК «Баимская».
Ресурсы «Песчанки» по JORC — 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота. Баимский ГОК должен выпускать 148 тыс. тонн меди и 276,5 тыс. унций золота в год, при этом в первые десять лет выпуск должен составить 250 тыс. тонн меди в год и 400 тыс. унций золота.
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