Баимский ГОК на Чукотке планируют запустить в 2022 году

ТАСС , 7 августа. Запуск Баимского горно-обогатительного комбината для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений «Песчанка» на Чукотке намечен на 2022 год, сообщил на пресс-конференции во вторник глава региона Роман Копин

"Первые инвестиции увидим в 2018 году, а запуск проекта по добыче металла

с 2022 года", — сказал глава региона.

Инвестором выступит казахстанская компания Kaz Minerals, чье участие в проекте Копин назвал «хорошим решением для региона». «Компания опытная, есть два таких по параметрам проекта, реализованных в Казахстане. Здесь сложнее с климатическими, природными условиями, придется решать логистические задачи совместно с регионом, федеральным правительством», — добавил губернатор.

На данный момент власти региона формируют повестку для реализации этого проекта совместно с дальневосточным полпредством, Минвостокразвития, Минфином . Профильная для проекта линия электропередачи Билибино — Кекура — Баимка готова почти на 40%.

Ресурсы Баимской площади — 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций). Лицензия до 2033 года на «Песчанку» с запасами 7,1 млн тонн меди принадлежит ГДК «Баимская».

Ресурсы «Песчанки» по JORC — 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота. Баимский ГОК должен выпускать 148 тыс. тонн меди и 276,5 тыс. унций золота в год, при этом в первые десять лет выпуск должен составить 250 тыс. тонн меди в год и 400 тыс. унций золота.