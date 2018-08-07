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Терминал СПГ для Утреннего месторождения включен в схему территориального планирования
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Терминал СПГ для Утреннего месторождения включен в схему территориального планирования 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Терминал сжиженного природного газа (СПГ) и стабильного газового конденсата в Обской губе грузооборотом 140 тыс. тонн в год распоряжением правительства России включен в схему территориального планирования. Терминал строят в рамках комплексного плана по развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал для обслуживания Утреннего (Салмановского) нефтегазоконденсатного месторождения в северной части Обской губы Карского моря. Как сообщает PortNews, схема территориального планирования в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного) и автомобильных дорог федерального значения утверждена распоряжением правительства России.
Утреннее месторождение является ресурсной базой проекта «Арктик СПГ-2», который построят на ямальском полуострове Гыдан. Строительство нового завода могут начать уже в 2019 году, а производственный цикл стартует в 2023 году. Причем капитальные затраты на его строительство будут более чем в 2,5 раза ниже, чем бюджет проекта «Ямал СПГ» — 10 млрд долларов против 27 млрд долларов. А мощность второго завода будет выше, чем у первого — 18 млн тонн сжиженного газа в год против 16,5 млн тонн.
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