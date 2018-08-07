Почему FMCG-гигант Mondelez сменит рекламное агентство в России с 2019 года

Иллюстрация из презентации Mondelez для инвесторов

Производитель продуктов питания Mondelez International, который владеет Oreo, Milka и другими брендами, начал масштабный пересмотр сотрудничества с рекламными агентствами по всему миру весной 2018 года. Ожидалось, что он завершится до конца третьего квартала. На российском рынке компания уже определилась с новым партнером на 2019 год. Им стало агентство Carat, входящее в рекламную группу Dentsu Aegis Network, сообщило российское представительство Mondelez.

Собеседники на рекламном рынке утверждали, что решение о новом рекламном партнере принималось на уровне всего региона Восточная Европа. Однако в Mondelez пояснили, что в России был проведен локальный тендер среди медиаагентств.

Сейчас закупками рекламы в медиа для Mondelez в России занимается агентство Spark Foundry (Publicis Groupe). С 1 января 2019 года рекламный контракт получит Carat (Dentsu Aegis Network). Сроки сотрудничества с агентством не уточняются.

«По результатам проведения планового тендера среди медийных агентств Mondelez в России остановил свой выбор на агентстве Carat, Dentsu Aegis Network. Мы гордимся нашим многолетним партнерством с Publicis group и теми результатами, которых мы достигли вместе, и продолжаем работу с агентством Spark Foundry до конца 2018 года.

При выборе нового партнера мы учитывали происходящие на медиарынке изменения: programmatic-закупки, персонализация, e-commerce. Мы ожидаем, что новый партнер поддержит нас на новом этапе развития наших коммуникаций в digital-среде, подтвердив реализацию лучших практик в видеопланировании и больших данных", — прокомментировали Sostav в российском Mondelez.

Alibaba. FMCG-гигант действительно переживает digital-трансформацию. Направление онлайн-торговли является одним из ключевых драйверов роста продаж Mondelez в мире и самым быстрорастущим каналом. По итогам второго квартала 2018 года, доходы от e-commerce выросли на 45%. К 2020 году Mondelez планирует зарабатывать на онлайн-продажах до $ 1 млрд Для этого компания открыла магазин на Amazon и начала сотрудничать с такими крупнейшими онлайн-ритейлерами, как Walmart

Консалтинговая компания R3 оценивает глобальные расходы Mondelez на рекламу в $ 1−1,5 млрд в год. В России Mondelez активно вкладывается в телерекламу и видеорекламу. Согласно подсчетам Havas Media (Россия) для Sostav, затраты компании на ТВ в 2017 году составили 1,6 млрд рублей, на онлайн-видео — 196 млн рублей.

Последние годы Dentsu Aegis Network наращивала инвестиции в технологии, в первую очередь в работу с Big Data. Клиент с таким уровнем рекламного бюджета, как у Mondelez, может существенно укрепить позиции рекламной группы на российском рынке в следующем году. По итогам 2017 года Dentsu Aegis Network является четвертой по объему медиазакупок в России группой с биллингом 41,17 млрд рублей. Publicis Groupe, с которой Mondelez работает сейчас, — второй (55,5 млрд рублей).