Mediascope требует взыскать с Rambler Group 5,3 млн рублей

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Исследовательская компания Mediascope подала иск на 5,3 млн рублей к ООО «Рамблер интернет холдинг», входящей в структуры Rambler Group Александра Мамута , сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеку суда.

По словам представителя Mediascope, клиент нарушил условия договора. Скорее всего, Rambler Group не расплатилась за предоставленные Mediascope услуги по оценке аудитории интернет-проектов. Представитель Rambler Group заявил, что группа только сегодня узнала о претензии Mediascope и планирует урегулировать этот вопрос в ближайшее время.

За последние два года исследовательская компания уже судилась с шестью клиентами с требованием вернуть долги за предоставленные услуги. Так, в июле два иска получили структуры издательского дома ACMG на общую сумму 6 миллионов рублей. В компании уточнили, что эту сумму ACMG должна за услуги по исследованию аудитории и мониторингу рекламных объявлений в изданиях, входящих в холдинг.