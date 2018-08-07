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Mediascope требует взыскать с Rambler Group 5,3 млн рублей
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Mediascope требует взыскать с Rambler Group 5,3 млн рублей 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Исследовательская компания Mediascope подала иск на 5,3 млн рублей к ООО «Рамблер интернет холдинг», входящей в структуры Rambler Group Александра Мамута, сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеку суда.
По словам представителя Mediascope, клиент нарушил условия договора. Скорее всего, Rambler Group не расплатилась за предоставленные Mediascope услуги по оценке аудитории интернет-проектов. Представитель Rambler Group заявил, что группа только сегодня узнала о претензии Mediascope и планирует урегулировать этот вопрос в ближайшее время.
За последние два года исследовательская компания уже судилась с шестью клиентами с требованием вернуть долги за предоставленные услуги. Так, в июле два иска получили структуры издательского дома ACMG на общую сумму 6 миллионов рублей. В компании уточнили, что эту сумму ACMG должна за услуги по исследованию аудитории и мониторингу рекламных объявлений в изданиях, входящих в холдинг.
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