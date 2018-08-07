Сервисы доставки еды Alibaba объединяют для борьбы с конкурентами

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика»

Alibaba Group планирует объединить свои подразделения по доставке продуктов питания, чтобы консолидировать ресурсы для усиления конкурентной борьбы с Meituan Dianping за доминирование на быстро растущем рынке услуг в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Китайская Meituan Dianping заняла четвёртое место в списке самых высокооцениваемых стартапов в мире, после того как привлекла $4 млрд при оценке в $30 млрд Meituan Dianping базируется в Пекине, о компании мало кто знает за пределами Китая. Meituan Dianping занимается доставкой готовой еды и выполнением услуг на заказ (например, мойка машины на парковке), продаёт продукты и билеты в кино и предлагает скидки на совместные покупки. Стартап привлёк $4 млрд от китайского Tencent Holding, венчурного фонда Sequoia Capital, американской туристической компании Priceline Group и других инвесторов.

Как и Alibaba, Tencent много инвестирует в розничные магазины и поставщиков услуг. Под крылом компании находятся JD.com, самый мощный соперник Alibaba в сфере интернет-торговли, и Meituan Dianping. При этом Tencent позиционирует свой интерес к ритейлу не как атаку на Alibaba, а как логическое расширение бизнеса.

О2О — Online to Offline, то есть «из онлайн в офлайн», — технология позволяющая совместить цифровой онлайн-мир и реальный офлайн-мир. Стратегия позволяет представителям несетевого бизнеса стать ближе к потребителям, которые проводят большую часть времени в онлайне. Жесткая конкуренция между китайскими гигантами и их затраты на проекты O2O стали толчком к расцвету мобильных технологий в Китае. По данным китайской исследовательской фирмы Analysys, количество транзакций сегмента O2O в Китае подскочило на 72 процента в прошлом году до 146 миллиардов долларов.

В объединенное подразделение Alibaba войдет компания по доставке еды Ele.me и О2О-сервис Koubei, сообщили источники информагентства. Alibaba надеется, что объединенная компания привлечет $3-5 миллиардов, сказал один из источников. Другой информатор считает, что предприятие может быть оценено в $25 млрд

«Alibaba и Meituan — это две основные компании, которые могут предлагать комплексные услуги O2O», — сказал Мо Цзя, аналитик из Шанхая, консультант по технологиям Canalys. «Три сервиса Alibaba дополняют друг друга, и у нее есть стратегическая логика, чтобы объединить их в одну платформу, чтобы конкурировать с Meituan».

Кампания по сбору средств должна начаться в конце этого года. Согласно инсайду, новое подразделение также включит Hema Fresh — сеть безналичных супермаркетов, предлагающих свежие продукты и доставку товаров.

Согласно июньскому отчету китайской исследовательской фирмы iiMedia Research, Ele.me и Baidu Waimai (которую Ele.me приобрел год назад) в первом квартале занимали 55% рынка доставки продовольственных товаров в Китае по сравнению с 41 процентом у Meituan.

Недавно в конкурентную борьбу включилась Didi chuxing, запустив онлайн-сервис по доставке еды. Впрочем, мобильное приложение Didi, с помощью которого пользователи могли вызвать такси, попутку или даже автобусы в некоторых городах, все еще остается ключевым бизнесом компании. Поэтому основным конкурентом Alibaba видит именно Meituan Dianping.

Компания была основана в 2015 году путём слияния сервисов Meituan и Dianping, тогда объединённую структуру оценили в $15 млрд По собственным данным, сервис сотрудничает с 5 млн продавцами товаров и услуг, его аудитория составляет 280 млн пользователей в год. По итогам последнего раунда оценка Meituan Dianping достигла $30 млрд