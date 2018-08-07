МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. НПФ «Благосостояние» рассматривает вопрос продажи компании «Трансфин-М», сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Андрей Старков.
"Трансфин-М" публичная история. Фонд рассматривает такой вопрос", — сказал он, комментируя возможную продажу «Трансфин-М».
Проект директивы об акционировании НПФ Кроме того, ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) направило в правительство проект директивы об акционировании НПФ «Благосостояние», добавил Старков.
"Мы направили директиву. Она предполагает классическое акционирование, и из нее ОАО «РЖД» должно получить долю будущую в уставном капитале акционерного общества, которое будет создано на базе «Благосостояния», в соответствии со своим вкладом в совокупный вклад участников фонда", — сказал Старков, не уточнив, какую долю РЖД получит в НПФ после акционирования.