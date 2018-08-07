НПФ «Благосостояние» рассматривает вопрос продажи компании «Трансфин-М»

"Трансфин-М" публичная история. Фонд рассматривает такой вопрос", — сказал он, комментируя возможную продажу «Трансфин-М».

Проект директивы об акционировании НПФ Кроме того, ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) направило в правительство проект директивы об акционировании НПФ «Благосостояние», добавил Старков.

"Мы направили директиву. Она предполагает классическое акционирование, и из нее ОАО «РЖД» должно получить долю будущую в уставном капитале акционерного общества, которое будет создано на базе «Благосостояния», в соответствии со своим вкладом в совокупный вклад участников фонда", — сказал Старков, не уточнив, какую долю РЖД получит в НПФ после акционирования.