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ВТБ приступает к выдаче электронных гарантий
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ВТБ приступает к выдаче электронных гарантий 

Нижегородская правда 9 августа 2018
Фото: Нижегородская правда
ВТБ приступает к выдаче электронных гарантийБанк ВТБ выдал первую электронную гарантию с использованием технологии цифрового обмена между банками и таможенными органами. Услуга предоставлена компании «Речной порт „Номинал“ в пользу Благовещенской таможни для обеспечения уплаты пошлин, налогов и платежей.
Выдача гарантий в электронном виде существенно упрощает действовавшую ранее процедуру взаимодействия между всеми участниками и позволяет сократить как сроки получения гарантии, так и ее рассмотрения таможенными органами более чем в два раза. Максимальный общий лимит выдачи гарантий банка ВТБ в пользу таможенных органов составляет 8,5 млрд рублей.
Руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: „Операционный офис ВТБ в Благовещенске обслуживает „Речной порт „Номинал“ более 16 лет, мы являемся опорным банком для компании. ВТБ постоянно совершенствует свою продуктовую линейку, учитывает потребности своих клиентов и укрепляет сотрудничество с ними. Сегодня для эффективного развития бизнеса большое значение имеют скорость работы и оптимальный документооборот. Электронные гарантии делают эту услугу еще более комфортной для клиента, что особенно важно для компаний малого и среднего бизнеса“.
Справка:
ООО „Речной порт „Номинал“ входит в одноименную группу компаний, которая занимается оказанием полного объема логистических операций, международными и междугородными грузоперевозками, складским хранением в Благовещенске, предоставлением услуг от транспортировки товаров из Китая в любую точку страны и их таможенному оформлению до поиска оптимальных производителей товаров и контроля их качества и количества.
ВТБ входит в Реестр банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов.
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