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Укладка «Северного потока — 2» началась на Балтике
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Укладка «Северного потока — 2» началась на Балтике 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Компания-оператор Nord Stream 2 AG приступила к укладке трубопровода «Северный поток — 2». Производственный процесс на дне Балтийского моря начался в конце июле, сообщил во вторник, 7 августа, один из участников проекта — компания Uniper, передает ТАСС. Как отметил финансовый директор Uniper Кристофер Дельбрюк, к работам приступили, несмотря на протесты со стороны Вашингтона.
Ранее участники проекта заявили, что прокладка «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в обход территориальных вод Дании не увеличит общую стоимость проекта, передает Газета.ру. Копенгаген пока не выдал разрешение на строительство газопровода.
«Северный поток — 2» — расширение действующего газопровода «Северный поток», который проложен между Россией и Германией по дну Балтики. Он должен начать функционировать в конце 2019 года. Изначально стоимость проекта оценивалась в 9,5 миллиардов евро. На конец июня «Газпром» и европейские участники инвестировали 4,8 миллиарда евро. Единственный акционер оператора трубопровода — российский «Газпром».
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