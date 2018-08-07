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Суд прекратил производство по спору «Трансконтейнера» с ФАС из-за терминала
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Суд прекратил производство по спору «Трансконтейнера» с ФАС из-за терминала 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», оспаривавшего отказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России согласовать покупку терминала у Global Ports в Санкт-Петербурге, из-за итогового согласования этой покупки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Производство по делу прекращено в связи с отказом заявителя от требований. «Мы подавали повторное ходатайство (о согласовании покупки терминала), и оно было удовлетворено», — пояснил представитель «Трансконтейнера». Юрист ФАС не возражал против прекращения дела.
Совет директоров «Трансконтейнера» в июле 2017 года одобрил сделку, и в августе было подписано соглашение с Global Ports о покупке 100% акций «Логистика-Терминал» за 1,9 миллиарда рублей. Однако ФАС не согласовала первое ходатайство оператора, и тот судился с регулятором. Заместитель гендиректора «Трансконтейнера» Виктор Марков 16 июля сообщил журналистам, что ФАС согласовала повторное ходатайство «Трансконтейнера», в связи с чем сделка была затем повторно одобрена советом директоров компании.
По первоначальному мнению ФАС, сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону «Большого порта Санкт-Петербург».
В ходе одного из судебных заседаний представитель ФАС сообщил о готовности рассмотреть повторное ходатайство «Трансконтейнера». Он пояснял, что поводом для изменения позиции ФАС стала продажа «Трансконтейнером» принадлежавшего ему контейнерного терминала на станции «Санкт-Петербург-Товарный-Витебский».
ЗАО «Логистика-Терминал» — многофункциональный логистический комплекс, обеспечивающий полный спектр услуг по обработке контейнерных и генеральных грузов. Заработал в 2010 году. На сайте компании говорится, что это первый «сухой порт» на территории РФ. Расположен в 17 километрах от «Большого порта Санкт-Петербург» в промышленной зоне «Шушары».
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