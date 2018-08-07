Суд прекратил производство по спору «Трансконтейнера» с ФАС из-за терминала

Производство по делу прекращено в связи с отказом заявителя от требований. «Мы подавали повторное ходатайство (о согласовании покупки терминала), и оно было удовлетворено», — пояснил представитель «Трансконтейнера». Юрист ФАС не возражал против прекращения дела.

Совет директоров «Трансконтейнера» в июле 2017 года одобрил сделку, и в августе было подписано соглашение с Global Ports о покупке 100% акций «Логистика-Терминал» за 1,9 миллиарда рублей. Однако ФАС не согласовала первое ходатайство оператора, и тот судился с регулятором. Заместитель гендиректора «Трансконтейнера» Виктор Марков 16 июля сообщил журналистам, что ФАС согласовала повторное ходатайство «Трансконтейнера», в связи с чем сделка была затем повторно одобрена советом директоров компании.

По первоначальному мнению ФАС, сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону «Большого порта Санкт-Петербург».

В ходе одного из судебных заседаний представитель ФАС сообщил о готовности рассмотреть повторное ходатайство «Трансконтейнера». Он пояснял, что поводом для изменения позиции ФАС стала продажа «Трансконтейнером» принадлежавшего ему контейнерного терминала на станции «Санкт-Петербург-Товарный-Витебский».

ЗАО «Логистика-Терминал» — многофункциональный логистический комплекс, обеспечивающий полный спектр услуг по обработке контейнерных и генеральных грузов. Заработал в 2010 году. На сайте компании говорится, что это первый «сухой порт» на территории РФ. Расположен в 17 километрах от «Большого порта Санкт-Петербург» в промышленной зоне «Шушары».