Последствия продажи Трансконтейнера для рынка обсудят в правительстве

«Предполагается, что в любом случае еще будет некое совещание в правительстве с точки зрения того, насколько продажа »Трансконтейнера» повлияет на выполнение указов президента — последствия продажи и последствия того, каким образом денежные средства, которые будут получены в этой части, будут направлены на те или иные цели. У нас есть ключевая история — указ президента — с точки зрения повышения уровня контейнеризации и уровня транзитных перевозок. Все наши действия должны быть направлены на реализацию этого поручения», — сказал Старков, отметив, что совещание, скорее всего, пройдет на уровне курирующего вице— премьера.

РЖД считают целесообразной продажу всего пакета в «Трансконтейнере» (50% — прим. ТАСС ), напомнил замглавы компании.

«Создание аналога, или второй компании-оператора, создание дополнительных условий повышения конкуренции на этом рынке — это один из инструментов для того, чтобы достичь тех целей, которые поставлены в указе президента», — отметил Старков. При этом он подчеркнул важность развития инфраструктуры, в том числе создания опорной сети транспортно-логистических центров, для достижения должного уровня контейнеризации.

Сейчас обсуждаются условия конкурентных процедур по продаже доли РЖД в компании «Трансконтейнер». РЖД в случае принятия решения о продаже доли в «Трансконтейнере» считают целесообразным продавать весь пакет (50%) на аукционе. Минтранс также выступает за продажу всех 50% акций РЖД в «Трансконтейнере» на открытом аукционе с учетом квалификационных требований. В случае продажи доли в «Трансконтейнере» РЖД хотят получить право на создание аналогичной компании.

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Среди поставленных целей — развитие транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг» для перевозки грузов, в том числе за счет маршрута «Европа — Западный Китай», увеличения мощностей морских портов РФ, развития Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн, сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности, с Дальнего Востока до западной границы РФ до семи дней, и увеличения объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза. Упомянуты и задачи увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора раза, до 180 млн тонн.