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Роспотребнадзор оштрафовал McDonald's в Москве
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Роспотребнадзор оштрафовал рестораны McDonald's в Москве на 5,5 млн рублей 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © Depositphotos / Ozimicians
Рестораны сети McDonald's в десяти округах Москвы оштрафованы на 5,5 миллионов рублей за нарушение санитарных требований по итогам проверок, сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
"Во II квартале 2018 года специалистами управления Роспотребнадзора по Москве проведена плановая выездная проверка 44-х ресторанов ЗАО "Москва-Макдоналдс" в 10 административных округах города Москвы. В ходе проверки проводился контроль соблюдения требований технических регламентов к изготавливаемой и реализуемой пищевой продукции и требований санитарного законодательства", — говорится в сообщении.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, в ходе проверок специалисты обнаружили неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарно-гигиеническое содержание производственных и складских помещений, отсутствие бактерицидных ламп на участках формирования готовых блюд и салатов, продукты для приготовления блюд хранились с нарушением температурного режима, неполной маркировкой и с нарушением товарного соседства.
"Реализация продукции общественного питания "на вынос" через окна "МакЭкспресс" и "МакАвто" проводилась при отсутствии деклараций о соответствии. Также данная продукция не имеет маркировки, включающей в себя дату изготовления, срок годности, условия хранения, рекомендации и ограничения по использованию или приготовлению пищевой продукции", — добавили в пресс-службе.
Кроме того, по данным ведомства, сотрудники заведений не проходили медосмотры и вакцинацию, а ответственным персоналом не были приняты меры по ликвидации грызунов и насекомых из помещений. Помимо этого, проведенная в лаборатории проверка более 400 пищевых продуктов на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, показала, что 18 из них не отвечали требованиям нормативных документов, в том числе 15 образцов — по микробиологическим показателям (салаты, сэндвичи, молочный коктейль, мороженое), три образца — по физико-химическим показателям (мороженое и минеральная вода).
"По результатам проверок ЗАО "Москва-Макдоналдс" на виновных лиц, в том числе юридическое лицо, было вынесено 107 постановлений о назначении наказания в виде штрафа на общую сумму 5 554 900 рублей, даны предписания об устранении нарушений санитарных требований и об устранении нарушений требований технических регламентов", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Информация о результатах проверки направлена в столичный департамент торговли и услуг.
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