Tesla начала поиск сотрудников на новый завод в Шанхае

Американский производитель электромобилей — компания Tesla Inc. открыла набор сотрудников для работы на своем новом заводе в Шанхае, сообщает агентство Reuter. На сайте компании опубликованы 20 вакансий. В том числе компания ищет архитектора, финансового менеджера, инженера и менеджера проектов по государственным вопросам. Большинство должностей требуют минимум шестилетнего опыта работы.

От комментариев агенству компания воздержалась, однако, как сообщает газета China Daily, сообщения об открывшихся вакансиях появились на официальной странице Tesla в китайском мессенджере WeChat еще в воскресенье.

О том, что Tesla договорилась о строительстве крупного сборочного завода — мощностью 500 000 электромобилей в год — под Шанхаем, стало известно в июле. Производитель электромобилей подписал соглашение с местными властями о реализации проекта стоимостью $2 млрд На церемонии подписания лично присутствовал основатель Tesla Илон Маск

Вместе с этим компания повысила цены в Китае из-за введения Пекином ответных пошлин на импорт товаров из США. Стоимость седана Model S выросла с $107,400 до $128,500, а кроссовера Model X с $200,000 до $240,000.