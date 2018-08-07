Ещё
Tesla начала поиск сотрудников на новый завод в Шанхае
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
74.63
+0.04 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Tesla начала поиск сотрудников на новый завод в Шанхае 

Ведомости 1 час назад
Американский производитель электромобилей — компания Tesla Inc. открыла набор сотрудников для работы на своем новом заводе в Шанхае, сообщает агентство Reuter. На сайте компании опубликованы 20 вакансий. В том числе компания ищет архитектора, финансового менеджера, инженера и менеджера проектов по государственным вопросам. Большинство должностей требуют минимум шестилетнего опыта работы.
От комментариев агенству компания воздержалась, однако, как сообщает газета China Daily, сообщения об открывшихся вакансиях появились на официальной странице Tesla в китайском мессенджере WeChat еще в воскресенье.
О том, что Tesla договорилась о строительстве крупного сборочного завода — мощностью 500 000 электромобилей в год — под Шанхаем, стало известно в июле. Производитель электромобилей подписал соглашение с местными властями о реализации проекта стоимостью $2 млрд На церемонии подписания лично присутствовал основатель Tesla Илон Маск.
Вместе с этим компания повысила цены в Китае из-за введения Пекином ответных пошлин на импорт товаров из США. Стоимость седана Model S выросла с $107,400 до $128,500, а кроссовера Model X с $200,000 до $240,000.
Ведомости: последние новости
У собственника Антипиского НПЗ сменилось руководство Media Markt начал ликвидацию ассортимента перед уходом из России Вексельберг и Блаватник обвинили во лжи бывшего партнера по бизнесу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег194
«Северный поток-2» прошел точку невозврата195
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России89
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»11
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение